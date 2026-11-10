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        Bilecik'te jandarma ekipleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerle buluştu

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerle bayrak boyama etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Bilecik'te jandarma ekipleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerle buluştu

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerle bayrak boyama etkinliği düzenledi.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Çaltı Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara günün anlam ve önemi hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikte, 10 Kasım'ın yalnızca bir yas günü olmadığı, Atatürk'ün fikirlerinin, mücadele ruhunun, Cumhuriyet değerlerinin yeniden anılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanların rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı programda, 43 öğrenciyle bayrak boyama etkinliği yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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