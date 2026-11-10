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        Büyük Önder Atatürk Bilecik'te anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Bilecik'te düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk Bilecik'te anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Bilecik'te düzenlenen programla anıldı.

        15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesince, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra "Onu anlamak" başlıklı video izletildi.

        15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zaim Akbulut, organizasyonda yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

        Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ederek Cumhuriyet'in temellerini attığını vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

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        "Selanik'te 1881 yılında dünyaya gözlerini açtıktan sonra 1886'da, çocuk yaşta babasının vefatından sonra başlayan hayat mücadelesi, okumak, öğrenmek, kendini geliştirmek ve vatana hizmet yolunda 57 yıllık ömrü boyunca devam etmiştir."

        Oratoryo gösterisiyle devam eden program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Organizasyona, Vali Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, diğer ilgililer ile öğretmenler ve veliler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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