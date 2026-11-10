Bilecik'te Atatürk sevdiği şarkılarla anıldı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: "Atamız her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek''

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anlamlı programlarla anıldı. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, Şef Çağrı Pala eşliğinde Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde sevdiği şarkılarla andı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen konsere katıldı.

‘'Atamız her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek''

Konser sonunda koro üyelerine teşekkür eden Başkan Subaşı ‘'Kasım ayı bizler için matem ayı. Ama biz bu matemi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü çok güzel ezgilerle hatırladık. Atamız her zaman kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Hep söylüyorum. Biz kadınlar olarak örneğin ben burada belediye başkanı olabiliyorsan bu Atatürk'ün sayesindedir. Onun için bizler Atatürk'ümüzü her zaman anmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz. Sevgili Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği korosunun üyelerine de çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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Salonu dolduran vatandaşlar da konseri büyük bir beğeniyle takip ederek, ayakta alkışladı.