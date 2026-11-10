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        Şehit oğlunun hatırasını oluşturduğu odada yaşatıyor

        ATAHAN GEZER - Gürcistan-Azerbaycan sınırında geçen yıl düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'teki babası Ali Ongan, oğlunun anısını eşyalarını sergilediği odada yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Şehit oğlunun hatırasını oluşturduğu odada yaşatıyor

        ATAHAN GEZER - Gürcistan-Azerbaycan sınırında geçen yıl düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'teki babası Ali Ongan, oğlunun anısını eşyalarını sergilediği odada yaşatıyor.

        Baba Ongan, oğlunun şehadetinin ardından mart ayında taşındıkları Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinin bir odasını Ongan'ın hatırasını yaşatmak için düzenlemeye karar verdi.

        Bu kapsamda aynı ay odaya yaptırdığı cam dolapta oğlunun kişisel eşyalarını, fotoğraflarını, üniformasını ve askeri malzemelerini sergilemeye başlayan Ongan, ayrıca odaya evladının şehadet belgesini yerleştirdi.

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        Penceresine ve çeşitli noktalarına Türk bayrağı da astığı odada zaman zaman oğlunun eşyalarıyla yalnız kalan Ongan, evlerine ziyarete gelenlere de şehidin eşyalarını gösteriyor.

        - "Burada onunla konuşuyorum"

        Kentteki bir fabrikadan emekli 60 yaşındaki Ali Ongan, AA muhabirine, odada oğlunun kokusunu hissettiğini söyledi.

        Sergilenen eşyaların arasında şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ile kendilerine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'in de yer aldığını anlatan Ongan, şöyle devam etti:

        "Buraya giriyorum, oğluma dua ediyorum. Burası mis gibi kokar çünkü içeride oğlumun kokusu var. Burada onunla konuşuyorum. O da beni duyuyordur herhalde. Gelen herkese burayı gösteriyorum. Onlardan da dua bekliyorum."

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        Ongan, oğlunun şehadetinin 1. yılı dolayısıyla 13 Kasım'da kentteki Osmangazi Camisi'nde öğle vakti okutulacak Mevlid-i Şerif'e herkesi davet etti.

        - "2 günde bir şehitliğe gidip mezarında dua ediyorlar"

        İlhan Ongan'ın amcası emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Ongan da yeğeninin kendi isteğiyle Türk Hava Kuvvetlerine katıldığını dile getirdi.

        Yeğeninin şehadetinden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ongan, şunları kaydetti:

        "Ailemizde çok fazla asker var. Ben ve İlhan da onlardan biriyiz. Şehadetinden sonra ailesi perişan oldu. Hala 2 günde bir şehitliğe gidip mezarında dua ediyorlar. Biz de onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."

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        11 Kasım 2025'te Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'dan havalanan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Ongan'ın (31) da yer aldığı "C-130" tipi askeri kargo uçağı, aynı gün Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüştü.

        Kazada Ongan dahil 20 asker şehit olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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