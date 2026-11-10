Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Pazaryeri'nde anıldı

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar, daire ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler, kompozisyonlar, oratoryo ve slayt gösterileri sunuldu.

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