Bilecik'te traktörden düşen karı koca yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörden düşen karı koca yaralandı.
Giriş: 10.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörden düşen karı koca yaralandı.
H.Ü. (78) yönetimindeki 14 DT 286 plakalı traktör Günüören köyü mevkisinde rampayı çıkamadı.
Bu sırada traktörden düşen sürücü ile araçta bulunan eşi B.Ü. (78) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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