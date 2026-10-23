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        Bilecik'te kan bağış kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay Bilecik Şubesince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) düzenlenen kan bağışı kampanyasında 107 ünite kan bağışında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Bilecik'te kan bağış kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay Bilecik Şubesince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) düzenlenen kan bağışı kampanyasında 107 ünite kan bağışında bulunuldu.

        Türk Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi'nin mobil kan bağışı aracı, kampanya kapsamında BŞEÜ Kampüsü'nde kan bağışlarını kabul etmeye başladı.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Eskişehir Batı Anadolu Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Ali Mumcu'nun da stantları ziyaret ettiği etkinlikte, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekildi.

        Üniversite ve öğrencilerin kampanyaya ilgi gösterdiğini ve ilk gününde 107 ünite kan bağışında bulunulduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, gönüllü bağışların artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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