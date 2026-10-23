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        Bilecik'te "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği yapıldı

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Bilecik'te "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği yapıldı

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beşiktaş Mahallesi'nde, vatandaşların ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte müzik eşliğinde fiziksel aktivite ve egzersiz yapıldığı kaydedildi.

        Etkinliğin "sağlıklı beslen, mutlu yaşa, hareket et" mesajıyla toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının geliştirilmesi, hareketli yaşamın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, düzenli fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşamdaki önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

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        Açıklamada, her yaştan bireyin hareketli yaşam sürmesini teşvik etmek amacıyla etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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