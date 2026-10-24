Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te tır kum yığınına çarptı: 1 yaralı

        Bilecik'te tır kum yığınına çarptı: 1 yaralı

        Bilecik'te kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:51 Güncelleme:
        Bilecik'te tır kum yığınına çarptı: 1 yaralı

        Bilecik'te kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkiinde, D65003 kara yolunun Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Y. (32) idaresindeki 11 KD 141 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kum yığınına çarptı. Kazada yaralanan sürücü,olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Jandarmadan okul çevrelerinde sıkı denetim
        Jandarmadan okul çevrelerinde sıkı denetim
        Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
        Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
        130 öğrenci ve 20 öğretmen doğa yürüyüşünde buluştu
        130 öğrenci ve 20 öğretmen doğa yürüyüşünde buluştu
        Bozüyük Mercimekli Mantısı Festivali düzenlendi
        Bozüyük Mercimekli Mantısı Festivali düzenlendi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Bilecik'te kan bağış kampanyası düzenlendi
        Bilecik'te kan bağış kampanyası düzenlendi