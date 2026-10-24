Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan çocuk parkında da incelemelerde bulunan Başkan Subaşı mahalle sakinlerinin yoğun sevgisiyle karşılandı. Programı kapsamında mahalle konağındaki sepet örme kursuna katılan kadınlarla buluşan Başkan Subaşı, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Mahalle sakinlerimizle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledik, ihtiyaçlarını not aldık"

Yaptığı inceleme hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Subaşı, "Hürriyet Mahallemizde başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte sahadaydık. Sepet Örme Kursumuzda kursiyerlerimizle bir araya geldik, yapımı tamamlanan yeni park alanımızı ziyaret ettik. Mahalle sakinlerimizle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledik, ihtiyaçlarını not aldık. Şehrimizin her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, estetik ve yaşanabilir bir Bilecik oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz da Başkan Subaşı'na ziyareti ve yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.