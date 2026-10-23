Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bozüyük Mercimekli Mantısı Festivali düzenlendi

        Bozüyük Mercimekli Mantısı Festivali düzenlendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 6 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın tanıtımı amacıyla festival düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Bozüyük Mercimekli Mantısı Festivali düzenlendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 6 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın tanıtımı amacıyla festival düzenlendi.

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın çocukluğundan beri bildiği bir lezzet olduğunu belirterek, bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik de tescilli ürünlerin yalnızca kayıt altına alınmasının yeterli olmadığını belirterek, yöresel lezzetlerin ilçede daha fazla tanıtılması ve yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

        REKLAM

        Çelik, Bozüyük kokorecinin tescili için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu ise organizasyonun gelecek yıllarda geleneksel hale getirilmesini istediğini ifade etti.

        Programa bazı derneklerin yetkilileri ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Bilecik'te kan bağış kampanyası düzenlendi
        Bilecik'te kan bağış kampanyası düzenlendi
        Bilecik'te "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği yapıldı
        Bilecik'te "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği yapıldı
        Kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
        Kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
        Narkotik köpeği uyuşturucuyu kokusundan buldu
        Narkotik köpeği uyuşturucuyu kokusundan buldu
        Uyuşturucu satıcısı yakalandı
        Uyuşturucu satıcısı yakalandı