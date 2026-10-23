Bozüyük Mercimekli Mantısı Festivali düzenlendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 6 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın tanıtımı amacıyla festival düzenlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 6 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın tanıtımı amacıyla festival düzenlendi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın çocukluğundan beri bildiği bir lezzet olduğunu belirterek, bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik de tescilli ürünlerin yalnızca kayıt altına alınmasının yeterli olmadığını belirterek, yöresel lezzetlerin ilçede daha fazla tanıtılması ve yaşatılması gerektiğini dile getirdi.
Çelik, Bozüyük kokorecinin tescili için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.
Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu ise organizasyonun gelecek yıllarda geleneksel hale getirilmesini istediğini ifade etti.
Programa bazı derneklerin yetkilileri ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.
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