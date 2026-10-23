Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti​​​​​" suçundan işlem başlatıldı.

Yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve aparat ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.