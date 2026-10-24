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        Mahalle sakinleri müzik eşliğinde hareket etti

        Bilecik'te mahalle sakinleri müzik eşliğinde hareket etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Mahalle sakinleri müzik eşliğinde hareket etti

        Bilecik'te mahalle sakinleri müzik eşliğinde hareket etti

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Beşiktaş Mahallesi'nde düzenlenen ‘Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde çocuklar ve mahalle sakinleri müzik eşliğinde egzersiz yaparak fiziksel aktivitenin keyfini yaşadı. Her yaştan vatandaşın hareketli bir yaşam sürmesine dikkat çekildi. Çocukların ve mahalle sakinlerinin birlikte katıldığı etkinlikte, müzik eşliğinde çeşitli hareketler yapıldı. Etkinlik alanında ‘Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa, Hareket Et' mesajı verilerek düzenli fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine vurgu yapıldı.

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        Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Her yaştan vatandaşımızı hareketli bir yaşam sürmeye ve dengeli beslenmeye teşvik ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelerimize taşıyarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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