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        Pazaryeri'nde hibe desteğiyle yetiştirilen çilek hasat edildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hibe desteğiyle çilek yetiştiriciliğine başlayan çiftçi, ilk yılında yaklaşık 1 ton 200 kilogram ürün elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde hibe desteğiyle yetiştirilen çilek hasat edildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hibe desteğiyle çilek yetiştiriciliğine başlayan çiftçi, ilk yılında yaklaşık 1 ton 200 kilogram ürün elde etti.

        Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çilek üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında geçen yıl dağıtılan fideler ilk meyvelerini verdi.

        Arapdede köyünde yaşayan çiftçi Semih Sağır, proje kapsamında aldığı 12 bin çilek fidesini 1600 metrekarelik serada yetiştirerek ilk hasadını gerçekleştirdi.

        Üretim alanını ziyaret eden Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, üretim süreci hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Kara, yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle tarımsal üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için desteğe devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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