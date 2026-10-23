Bitlis Nemrut Kalderası milli parkında 2 yaban keçisi doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü Antalya DKMP Müdürlüğü tarafından Bitlis’e getirilen 2 yaban keçisi, Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda doğal yaşam alanıyla buluşturuldu. 21 Ekim 2026 tarihinde Antalya’dan Bitlis’e getirilen yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü Bitlis DKMP Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aynı gün, Antalya ve Bitlis DKMP müdürlüklerinde görevli personelin katılımıyla milli park içerisinde belirlenen uygun bir alanda yaban keçileri doğaya salındı. Gerçekleştirilen çalışmayla yaban keçilerinin Nemrut Kalderası Milli Parkı’nın doğal yaşamına kazandırılması hedeflendi.

BİTLİS’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı’na, Antalya’dan getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi salındı.

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