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        Bitlis Nemrut Kalderası milli parkında 2 yaban keçisi doğaya salındı

        BİTLİS'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı'na, Antalya'dan getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Bitlis Nemrut Kalderası milli parkında 2 yaban keçisi doğaya salındı

        BİTLİS’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı’na, Antalya’dan getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü Antalya DKMP Müdürlüğü tarafından Bitlis’e getirilen 2 yaban keçisi, Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda doğal yaşam alanıyla buluşturuldu. 21 Ekim 2026 tarihinde Antalya’dan Bitlis’e getirilen yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü Bitlis DKMP Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aynı gün, Antalya ve Bitlis DKMP müdürlüklerinde görevli personelin katılımıyla milli park içerisinde belirlenen uygun bir alanda yaban keçileri doğaya salındı. Gerçekleştirilen çalışmayla yaban keçilerinin Nemrut Kalderası Milli Parkı’nın doğal yaşamına kazandırılması hedeflendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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