Nemrut Kalderası Milli Parkı'na 2 yaban keçisi salındı

Aynı gün Antalya ve Bitlis DKMP müdürlüklerinde görevli personellerin katılımıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı içerisinde belirlenen uygun bir alanda yaban keçilerinin doğaya salımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmayla yaban keçileri, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya DKMP Müdürlüğü tarafından getirilen 2 yaban keçisi, Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı'na salındı. 21 Ekim 2026 tarihinde Antalya'dan Bitlis'e getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Bitlis DKMP Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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