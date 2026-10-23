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        Nemrut Kalderası Milli Parkı'na 2 yaban keçisi salındı

        Antalya'dan Bitlis'e getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğayla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası Milli Parkı'na 2 yaban keçisi salındı

        Antalya'dan Bitlis'e getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğayla buluşturuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya DKMP Müdürlüğü tarafından getirilen 2 yaban keçisi, Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı'na salındı. 21 Ekim 2026 tarihinde Antalya'dan Bitlis'e getirilen 1 yetişkin dişi ve 1 yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Bitlis DKMP Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Aynı gün Antalya ve Bitlis DKMP müdürlüklerinde görevli personellerin katılımıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı içerisinde belirlenen uygun bir alanda yaban keçilerinin doğaya salımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmayla yaban keçileri, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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