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        Güroymak'ta tarihî alanlarda inceleme yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe mevkisindeki tarihî alanlar, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında incelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Güroymak'ta tarihî alanlarda inceleme yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe mevkisindeki tarihî alanlar, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında incelendi.

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde tarihî ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile Batman Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hazal Ceylan Öztürker Demir ve Dr. Öğr. Üyesi M. Erşet Tokat, Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe mevkisindeki tarihî alanları ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkİslam Dönemi Mezar Taşları ve Yapı Kitabeleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, ilçedeki tarihî eserlerin korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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        İncelemelerde, bölgenin tarihî değerlerinin mevcut durumunun ele alındığı ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların öneminin değerlendirildiği belirtildi.

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