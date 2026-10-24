Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali sona erdi
Bitlis'in Hizan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali, iki günlük etkinliklerin ardından sona erdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali, iki günlük etkinliklerin ardından sona erdi.
Hizan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Hizan Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle çarşı merkezinde düzenlenen festivalde, arıcılar ürettikleri balları stantlarda sergiledi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bal ikram edildi.
Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam'ın da katıldığı festivalde, vatandaşlar stantları gezerek ürünleri inceledi.
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