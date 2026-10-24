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        Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken kalderada yüzlerce aracın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken kalderada yüzlerce aracın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

        Milli park ilan edilmesinin ardından daha fazla dikkat çeken Nemrut Kalderası, son günlerde sonbaharın eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Medyada yer alan görüntülerin de etkisiyle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kalderaya akın etti. Kaldera içerisine inen araçların sayısının artmasıyla birlikte yoğun trafik oluştu. Öğle saatlerine doğru kaldera içindeki yollar araçlarla dolarken, yoğunluk zirveye kadar ulaştı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede uzun süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

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        "Ziyaretçiler geri dönmekte zorlandı"

        Yoğunluk nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyerek geri dönmek zorunda kalırken, birçok ziyaretçi kalderanın içine inemeden yalnızca zirve noktasından manzarayı izleyip bölgeden ayrılmak durumunda kaldı. Saatlerce süren trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşadı.

        Bölgede yaşanan trafik kargaşası üzerine jandarma ekipleri kaldera içerisine inerek tedbir aldı. Ekipler, araçların kontrollü şekilde bölgeden çıkarılması ve trafik akışının sağlanması için çalışma yürüttü.

        Nemrut Kalderası'nda yaşanan yoğunluk, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısına karşı ulaşım ve trafik düzenlemesine yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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