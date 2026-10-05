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        Bolu'da 1 milyon lira değerindeki kabloları çaldıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı

        Bolu'da yer altındaki telefon hattından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bolu'da 1 milyon lira değerindeki kabloları çaldıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı

        Bolu'da yer altındaki telefon hattından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gölyüzü Mahallesi'nde yer altında bulunan 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İstanbul'dan kente gelen 6 zanlının kendilerini firma çalışanı gibi göstermek amacıyla kıyafetler giyip yola dubalar yerleştirdiklerini ve kiraladıkları iş makinesiyle 1 milyon değerindeki kabloları çıkarttıklarını tespit etti.

        Ekiplerin belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Ekim'de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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