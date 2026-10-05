Bolu'da 1 milyon lira değerindeki kabloları çaldıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı
Bolu'da yer altındaki telefon hattından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da yer altındaki telefon hattından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gölyüzü Mahallesi'nde yer altında bulunan 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'dan kente gelen 6 zanlının kendilerini firma çalışanı gibi göstermek amacıyla kıyafetler giyip yola dubalar yerleştirdiklerini ve kiraladıkları iş makinesiyle 1 milyon değerindeki kabloları çıkarttıklarını tespit etti.
Ekiplerin belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Ekim'de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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