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        Bolu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

        Yeşilay Bolu Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Bolu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

        Yeşilay Bolu Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Şubeden yapılan açıklamada, etkinliğin Atatürk Orman Parkı'nda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve gönüllüler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

        Gönüllülerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, hem hareketli yaşamın önemine dikkat çekildiği hem de birlikte vakit geçirildiği ifade edilen açıklamada, sağlıklı yaşamın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelenin yanı sıra koruyucu ve önleyici çalışmalarla sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesine önem verdiği belirtilerek, birlikte hareket etmenin, üretmenin ve iyiliği çoğaltmanın toplumun genel iyilik haline katkı sunduğu kaydedildi.

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