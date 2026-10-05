Tanju Özcan "cinsel saldırı" davasında beraat etti

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "cinsel saldırı" iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, farklı suçlardan tutuklu bulunan Özcan Ankara Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı, tutuksuz sanık Özcan'ın şoförü S.Ç. yer almadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"dan açılan kamu davasında, üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delil bulunmadığı için Özcan'ın beraatine hükmetti.

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Mahkeme, "suça yardım" suçundan yargılanan Özcan'ın şoförü tutuksuz sanık S.Ç'nin de beraatini kararlaştırdı.

- Süreç

Bolu Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

Aynı soruşturmada 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklanan Özcan hakkında ayrıca Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen "şantaj" davasında müştekilerden Ö.Ç'nin, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Özcan hakkında, "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", şoförü S.Ç. hakkında ise "suça yardım" suçundan dava açılmıştı.

Sanıklar Özcan ve şoförü S.Ç, 29 Haziran'da yapılan duruşmada bu suçtan tahliye edilmişti.