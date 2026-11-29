Bolu'da park halindeki araç içerisinde hareketsiz halde bulunan 55 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Akpınar Mahallesi Narin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, 14 AEF 301 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın camını kırarak kapısını açtı. Araç içerisinde bulunan Ünal Günal'a (55) sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Günal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma yaparken, Ünal Günal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.