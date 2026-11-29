Boluspor - Esenler Erokspor: 0-2
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Ömer Lütfü Aydın
BOLUSPOR: Tafas, Tolunay Artuç, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Tuğra Saygı (Dk. 54 Ahmet Can Özdemir), Muhammet Zeki Dursun, Argüello, Ege Özkayımoğlu (Dk. 88 Temel Çakmak), Bartu Göçmen, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Muhammet Mert), Nurettin Korkmaz (Dk.54 Furkan Emin Kaçmaz), Yusuf Can Esendemir (Dk. 54 Canberk Özdemir)
ESENLER EROKSPOR: Osman Ertuğrul Çetin, Luccas, Mikail Okyar (Dk. 59 Ferhat Yazgan), Kanga (Dk. 82 Tugay Kaçar), Necip Niyaz (Dk. 83 Noel Janver), Faye, Onur Ulaş, Burak Çoban (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Zeqiri (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)
GOLLER: Dk. 10 Recep Niyaz, Dk. 51 Kubilay Kanatsızkuş (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Bartu Göçmen (Boluspor), Mikail Okyar, Erkan Kaş (Esenler Erokspor)
1'inci Lig'in 16’ncı haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’a 2-0 mağlup oldu.
10’uncu dakikada Burak Çoban’ın Boluspor ceza alanına aşırttığı topla buluşan Recep Niyaz, Tafas’ın üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
51’inci dakikada Burak Çoban’ın uzun topuna yetişen Kubilay Kanatsızkuş, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.