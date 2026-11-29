Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında oynanan Boluspor Esenler Erokspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, sahasında Esenler Erokspor’a 20 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman mücadeleyi değerlendirdi.

"İstediğimiz oyunu oynayamadık"

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, "Açıkçası Erokspor’un nasıl oynayacağını, neler yapabileceğini biliyorduk. Ön alan baskısı yapacağını, bu baskı sırasında arkada bulacağımız boşlukları birçok kez çalıştık ve oyuncularımızla konuştuk. Ancak antrenmanlarda ne kadar çalışırsanız çalışın, bazen saha içerisindeki değişkenler bunları yapmanıza engel oluyor. Bugün Erokspor’un özellikle blok halinde duran savunmasını ve orta sahasını geçemedik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Biraz yumuşak kaldık. Erokspor gibi güçlü bir takıma karşı mücadele ediyorsanız biraz daha sert oynamanız ve rakibinizin iki katı koşmanız gerekiyor. Çünkü Erokspor bu ligin en güçlü takımlarından biri. Şu anki durumumuzda puan veya puanlar alabilmek için daha fazla mücadele etmeli, en azından rakibimizden iki kat daha fazla çaba göstermeliyiz. Bugün ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz hiçbir şeyi sahaya koyamadık" dedi.

REKLAM

"Boluspor zor şartlara rağmen müthiş mücadele veriyor"

Boluspor’un zor şartlar altında mücadele ettiğini ifade eden Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Öncelikle Boluspor’dan başlayayım. Sahanın zemini, stadın durumu ve buradaki şartları görüyoruz. Zor şartlara rağmen müthiş mücadele veriyorlar. Geçen hafta deplasmanda çok iyi bir takıma karşı önemli bir beraberlik aldılar. Bugün de bize çok zorluk çıkardılar. Genç bir takımla, iki yabancı oyuncuyla mücadele ettiler. Bu kolay değil.

Bizim alternatiflerimiz ve hamle gücümüz var. Maçın genelinde kontrol bizdeydi. Boluspor’un genç, aç ve hırslı oyuncuları da kendilerini göstermek için mücadele etti. Skordan ve sonuçtan memnunum. Daha iyi olabiliriz ancak mevcut şartlarda bu kadarını yapabildik. Şimdi önümüzdeki haftanın maçına odaklanıp hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Buradan tüm Bolusporlu dostlarıma selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.