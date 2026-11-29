Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler:Zorbey Küçük, Seyfettin Ünal, Ömer Lütfü Aydın
Boluspor: Tafas, Tolunay Artuç, Mustafa Altekin Çaylı, Arda Buğra Saygı (Dk. 54 Ahmet Can Özdemir), Muhammet Zeki Dursun, Argüello, Ege Özkayımoğlu (88 Temel Çakmak), Bartu Göçmen, Bartu Alican Özyürek (Dk. 79 Muhammed Mert), Nurettin Korkmaz (Dk 54 Furkan Emin Kaçmaz), Yusuf Can Esendemir (Dk. 54 Canberk Özdemir)
Turka Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Luccas, Mikail Okyar (Dk. 59 Ferhat Yazgan), Kanga (Dk. 82 Tugay Kaçar), Recep Niyaz (Dk. 82 Janvier), Faye, Onur Ulaş, Burak Çoban (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Erkan Kaş, Hayrettin Bilazer, Zeqiri (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 10 Recep Niyaz, Dk. 51 Kubilay Kanatsızkuş (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kart:Dk. 42 Mikail Okyar, Dk. 74 Erkan Kaş (Turka Esenler Erokspor), Dk. 85 Bartu Göçmen (Boluspor)
BOLU
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