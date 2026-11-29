Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - Esenler Erokspor: 2
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 20 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 20 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Burak Çoban'ın ortasında ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın aşırtma vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlara gitti. 01
51. dakikada Kanga'nın ara pasında topla buluşan Kubilay, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta mmeşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Ömer Lütfü Aydın
Boluspor: Tafas, Tolunay Artuç, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Tuğra Saygı (Ahmet Can Özdemir dk. 54), Muhammet Zeki Dursun, Argüello, Ege Özkayımoğlu (Temel Çakmak dk. 88), Bartu Göçmen, Bertu Alican Özyürek (Muhammet Mert dk. 79), Nurettin Korkmaz (Furkan Emin Kaçmaz dk. 54), Yusuf Can Esendemir (Canberk Özdemir dk. 54).
Yedekler: Orkun, Abdulsamet, Deniz, Uğurhan
Teknik Direktör: Yiğit Yılmazer
Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Luccas, Mikail Okyar (Ferhat Yazgan dk. 59), Kanga (Tugay Kaçar dk. 82), Necip Niyaz (Noel Janver dk. 83), Faye, Onur Ulaş, Burak Çoban (Yusuf Erdoğan dk. 72), Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Zeqiri (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46)
Yedekler: Muhammet, Samudio, Bahadır, Talha, Furkan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Recep Niyaz (dk. 10), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 51) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Bartu Göçmen (Boluspor), Mikail Okyar, Erkan Kaş (Esenler Erokspor)
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