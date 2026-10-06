Burdur Şeker Fabrikasında 87 bin ton kristal şeker üretilmesi bekleniyor

Burdur Şeker Fabrikasında 2026-2027 döneminde 645 bin ton şeker pancarı işlenerek yaklaşık 87 bin ton kristal şeker üretilmesi öngörülüyor.

Fabrikada, 2026-2027 pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, fabrikaya şeker pancarı getiren ilk 5 üreticiye çeşitli hediyeler verildi. Dua edilip kurban kesilmesinin ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılında Burdur merkez ile Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova'daki 146 köyde 102 bin 400 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını söyledi.

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Üreticilere eylül ayı itibarıyla ayni ve nakdi avans olarak 562 milyon lira ödeme yapıldığını belirten Zararsız, pancarların 13 alım merkezinde teslim alınarak fabrikaya sevk edileceğini dile getirdi.

Zararsız, fabrikada net 645 bin ton pancarın işlenmesinin planlandığını ifade ederek, "Yaklaşık 87 bin ton kristal şeker, yan ürün olarak da 30 bin ton melas ve 190 bin ton yaş pancar posası üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir." dedi.