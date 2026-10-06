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        Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çamlık köyünde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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