Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 06.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çamlık köyünde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
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