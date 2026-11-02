Burdur'da çıkan yangında ev, traktör ve depo zarar gördü

Pınarbaşı köyünde park halindeki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, traktörün çevresindeki römorka, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.