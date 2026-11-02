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        Burdur'da çıkan yangında ev, traktör ve depo zarar gördü

        Burdur'un Kemer ilçesinde çıkan yangında ev, depo, traktör, römork ve içerisinde 4 ton mazot bulunan tank zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Burdur'da çıkan yangında ev, traktör ve depo zarar gördü

        Burdur'un Kemer ilçesinde çıkan yangında ev, depo, traktör, römork ve içerisinde 4 ton mazot bulunan tank zarar gördü.

        Pınarbaşı köyünde park halindeki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, traktörün çevresindeki römorka, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, depo, traktör, römork ve içerisinde 4 ton mazot bulunan tank zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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