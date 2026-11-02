Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da traktörden çıkan yangın ev ve depoya sıçradı Ev, depo, traktör kullanılamaz hale geldi

        Burdur'da traktörden çıkan yangın ev ve depoya sıçradı Ev, depo, traktör kullanılamaz hale geldi

        Burdur'un Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev, depo, traktör ve tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tank içerisinde bulunan 4 ton mazot da yangında zarar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Burdur'da traktörden çıkan yangın ev ve depoya sıçradı Ev, depo, traktör kullanılamaz hale geldi

        Burdur'un Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev, depo, traktör ve tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tank içerisinde bulunan 4 ton mazot da yangında zarar gördü.

        Yangın, saat 05.30 sıralarında Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.'ye ait evin yanında park halindeki traktörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün çevresindeki tarım aletlerine, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, müştemilat, traktör ve römork tamamen yanarken, tank içerisinde bulunan yaklaşık 4 ton mazot da zarar gördü. Yangın sonrası ev ve depo olarak kullanılan yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Silahlı yaralama şüphelisi Burdur'da kıskıvrak yakalandı Şahsın üzerinde ve...
        Silahlı yaralama şüphelisi Burdur'da kıskıvrak yakalandı Şahsın üzerinde ve...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül, Burdur'da konuştu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül, Burdur'da konuştu
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Burdur'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı Otomobi...
        Burdur'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı Otomobi...