Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül, Burdur'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Nureddin Gül, "710 bin üyeye ulaşarak üye sayısı bakımından da resmi verilere göre Türkiye'nin üçüncü en büyük üyesi bulunan parti olduk." dedi.

Gül, Yeniden Refah Partisi Burdur İl Başkanlığı binasında düzenlenen İl Divan toplantısına katıldı.

Burada konuşan Gül, Yeniden Refah Partisi'nin 2018 yılında kurulan genç bir parti olduğunu söyledi.

Partinin 8 yıllık bir parti olmasına rağmen köklerinin 1969 yılında Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle başlayan bir hareket olduğunu belirten Gül, "60 yıllık davanın, manevi temsilcileri olarak bugün bu çalışmalarımızı icra ediyoruz. 60 yıldır adil bir düzeni kurmak için mücadele ediyoruz." dedi.

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Gül, Milli Görüşlülerin gayretli çalışmalarıyla 8 yıllık zamanda güzel başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

2023 ve 2024 seçimlerinde almış oldukları oylardan bahseden Gül, "2023 seçimlerinde yüzde 3 oy ve 5 milletvekiliyle uzun bir aradan sonra milli görüşün yeniden meclise girmesi, 2024 Mahalli İdariler seçiminde almış olduğumuz yüzde 7 oy oranıyla 63 belediye kazanıp binlerce belediye meclis üyesi ve alınan oy bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduk. Bugün 710 bin üyeye ulaşarak üye sayısı bakımından da resmi verilere göre Türkiye'nin üçüncü en büyük üyesi bulunan parti olduk." ifadelerini kullandı.

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Konuşmanın ardından İl Divan toplantısı basına kapalı devam etti.