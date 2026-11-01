Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 15 HT 933 plakalı otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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