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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. (38) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 15 HT 933 plakalı otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

        Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç., Meryem S.Ç. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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