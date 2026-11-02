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        Isparta'da ceza sonrası emniyet kemerini takan sürücü, kısa süre sonra geçirdiği kazada hayata tutundu

        Isparta'da trafik cezası sonrası emniyet kemerini takan sürücü, kısa süre sonra geçirdiği kazadan yaralı kurtulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden paylaştığı yazıda jandarmaya teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Isparta'da ceza sonrası emniyet kemerini takan sürücü, kısa süre sonra geçirdiği kazada hayata tutundu

        Isparta'da trafik cezası sonrası emniyet kemerini takan sürücü, kısa süre sonra geçirdiği kazadan yaralı kurtulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden paylaştığı yazıda jandarmaya teşekkür etti.

        Bucak Jandarma Trafik ekipleri, Çobanpınar Jandarma Kontrol Noktasında 9 Eylül'de Isparta'dan Antalya istikametine ilerleyen odun yüklü tırın sürücüsünü durdurdu.

        Ekipler, emniyet kemerini takmayan tır sürücüsüne trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle gerekli cezai işlemleri uyguladı.

        Trafik cezasının ardından yoluna devam eden sürücü 5-7 kilometre sonra virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü devrilen tırda takılı olan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.

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        - "İyi ki beni durdurmuşlar, ceza yazmışlar"

        Sürücü yaşadıklarını CİMER üzerinden anlatarak, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Tır sürücüsü CİMER'deki yazısında, "Orada bana ceza yazan ekipler sayesinde şu anda hayattayım. İyi ki beni durdurmuşlar, ceza yazmışlar. Onlar olmasa emniyet kemerim takılı olmayacaktı ve şu anda hayatta olmayacaktım. Allah korudu, tek taraflı kaza yaptım ama büyük bir kazaydı. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

        Kendisini durduran jandarma personeline minnettar olduğunu kaydeden sürücü, yazısında "Oradaki memur arkadaşlardan Allah razı olsun. Bundan sonra kemerimi takacağım, ne olursa olsun. Kazadan sonra biraz yaralarım vardı. Olmasaydı onların yanına gidip ellerini öpecektim. Onlar iyi ki oradaydı, iyi ki durdurdular beni. Onlara ve devletime sonsuz teşekkürler. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerine yer verdi.

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