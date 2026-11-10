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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri 13. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde 7 karakteri konu alan kısa filmler seçildi

        13. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde 7 karakteri konu alan kısa filmler seçildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 7 önemli şahsiyeti konu alan kısa filmler seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        13. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde 7 karakteri konu alan kısa filmler seçildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 7 önemli şahsiyeti konu alan kısa filmler seçildi.

        Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk gösterimi 16 Kasım'da saat 19.00'da Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Özel Hareket Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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        Festival etkinlikleri, 17 Kasım'da Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam edecek. 18 Kasım'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yönetmen Tufan Şimşekcan, 19 Kasım saat 14.30'da ise aynı fakültede düzenlenecek "Oyunculuk Üzerine" etkinliğinde oyuncu Renan Bilek, sinemaseverlerle söyleşide buluşacak.

        Festival, 20 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Orhangazi Belediyesinin ev sahipliğinde Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek final ve ödül töreniyle sona erecek.

        Törende dereceye girenlere toplam 115 bin lira ödül verilecek. Festival kapsamındaki tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, festival aracılığıyla, kentin değerlerini sinema yoluyla anlatmanın ve tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu yılki festivali Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına ithaf ettiklerini vurgulayan ve sinema sanatına gönül vermiş herkesi festival etkinliklerinde buluşmaya davet eden Sürmeli, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza, Uludağ Üniversitemize, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Orhangazi Belediyesine, filmleriyle insan ve insani değerleri önceleyen yönetmenlerimize, 7 karakteri sinema konusu haline getiren senaristlerimize, emek veren ekibimize şahsım ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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