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        Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten bağış açıklaması

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, adını açıklamak istemeyen bağışçılarla ilgili konuştu. 300 milyon TL'yi aşan vergi ödemesine dikkat çekerek denetim çağrısı yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten bağış açıklaması

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, adını açıklamak istemeyen bağışçılarla ilgili konuştu. 300 milyon TL’yi aşan vergi ödemesine dikkat çekerek denetim çağrısı yaptı.

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, isimlerinin açıklanmasını istemeyen bağışçı firmalara ilişkin açıklama yaptı. Kulübün gelir ve giderlerini kamuoyuyla anlaşılır biçimde paylaştıklarını belirten Çelik, bağışların valilik onaylı ve sürekli denetlenen bir hesap üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı.

        Futbolculara yapılan peşinat, maaş ve prim ödemelerinin resmî olduğunu ifade eden Çelik, kendi yönetimleri ve geçmiş dönemlere ilişkin toplam 300 milyon TL’nin üzerinde vergi ödediklerini açıkladı. Çelik, diğer kulüplerdeki ödeme yöntemlerinin de incelenmesi için Maliye Bakanı’na çağrıda bulundu.

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        Bursaspor Başkanı Enes Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı "İsmini açıklamak istemeyen bağışçı firmalar hakkında açıklama:

        1 2,5 yıllık yönetim kurulumuz döneminde iki tane mali genel kurul yaptık. İddia ediyorum, en anlaşılır, hiç matematik bilmeyen insanın bile anlayacağı şekilde kulübümüzün tüm gelir ve giderlerinin nereden geldiğini, nereye gittiğini açıkladık. Gerek sosyal medya hesaplarımızda yazılı olarak gerekse videolu olarak herkes görebilir.

        2 Birçok futbol kulübü, 5060 sayfa, kimsenin anlayamayacağı, hatta mali müşavirlerin bile anlamakta güçlük çektiği şekilde mali raporlarını açıklıyor. Bizde ise 67 cümle şeklinde, basit ve sade bir dille açıklıyoruz.

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        3 Yönetimimiz döneminde kulübümüze gelen tüm bağışları sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Bunların yüzde 95’i zaten firma isimlerinin açıklanmasını istedi, biz de açıkladık. Ancak küçük bir bölümü ise istemedi. Bunun en önemli sebebi, bu firmaların yurt içinde 20’nin üzerinde şehirde ticari faaliyet göstermeleridir. Firma isimlerinin açıklanması hâlinde başka kulüplerden de talep gelmesinden çekinmeleridir.

        4 Saklayacak bir şeyimiz olsa bağışlarımızı neden valilik onaylı, sürekli denetlenen bir hesap üzerinden kamuoyuna açıklayarak yapalım?

        5 En önemli konu, şunu söylemek istiyorum: Bursaspor Kulübü, futbolcularına yaptığı peşinat, maaş ve prim ödemelerini resmî olarak yapmaktadır ve bunların vergisini hem kendi dönemimiz hem de geçmiş dönem olmak üzere 300 milyon TL üzeri vergi ödeyerek yapmıştır. Bize gelen bağışlardan kuduran kesimlere sormak istiyorum: Sizin kulüpleriniz peşinat ödemelerini ve prim ödemelerini elden mi yapıyor, resmî mi yapıyor? Elden yaptığı zaman vergi kaçırmış oluyorsunuz, paranın kaynağı belli olmuyor!

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        6 Buradan Sayın Maliye Bakanımıza sesleniyorum: Futbolculara ve menajerlerine sorarak çok basit bir şekilde kimin peşinatlarını ve primlerini elden verdiğini öğrenmek çok kolay. Yüzlerce milyon vergi ödediğimiz durumda bu kulüplerin ortaya çıkarılması ve şartların eşitlenmesi hakkaniyetli olandır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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