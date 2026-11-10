Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uludağ'ın kaynak suları ihaleye çıkıyor... İnegöl, Kestel, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'daki kaynak suları kiraya çıkarılıyor

        Uludağ'ın kaynak suları ihaleye çıkıyor... İnegöl, Kestel, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'daki kaynak suları kiraya çıkarılıyor

        Bursa'da farklı ilçelerde bulunan çok sayıda kaynak suyunun kiraya verilmesi için ihale süreci başlatıldı. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda, bazı kaynak sularından elde edilecek ihale gelirinin 1 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Uludağ'ın kaynak suları ihaleye çıkıyor... İnegöl, Kestel, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'daki kaynak suları kiraya çıkarılıyor

        Bursa'da farklı ilçelerde bulunan çok sayıda kaynak suyunun kiraya verilmesi için ihale süreci başlatıldı. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda, bazı kaynak sularından elde edilecek ihale gelirinin 1 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

        Bursa'da 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek ihalelerde, İnegöl, Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki kaynak sularının kullanım hakları kiraya verilecek. 2526 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ihalelerde, kaynakların debilerine ve kiralama sürelerine göre farklı bedeller belirlendi.

        REKLAM

        İnegöl'deki kaynaklara 120 milyon liranın üzerinde değer biçildi

        İnegöl Mesruriye Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı kaynağın toplam 3,5 litre/saniyelik bölümü 7 yıllığına kiraya çıkarılacak. Bu ihale için 37 milyon 998 bin 538 lira 60 kuruş tahmini bedel belirlendi. İhale, 26 Kasım'da saat 10.00'da yapılacak. Sulhiye ve Tüfekçikonağı mahallelerindeki 6 ayrı kaynağın toplam 7,62 litre/saniyelik bölümü ise 5 yıllığına kiralanacak. Bu kaynaklar için belirlenen tahmini bedel 82 milyon 728 bin 246 lira 80 kuruş oldu. İhale aynı gün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

        Osmangazi'deki kaynak suyu için 75 milyon lira

        REKLAM

        Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı kaynağın toplam 7 litre/saniyelik bölümü de 5 yıllığına kiraya verilecek. İhalenin tahmini bedeli 75 milyon 997 bin 77 lira 10 kuruş olarak açıklandı. İhale 26 Kasım günü saat 14.30'da yapılacak.

        Kestel ve Mustafakemalpaşa'da üç ayrı ihale

        Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Gölçukuru mevkisindeki kaynağın 5 litre/saniyelik bölümü 5 yıllığına kiralanacak. 54 milyon 283 bin 626 lira 50 kuruş tahmini bedel belirlenen ihale, 25 Kasım saat 10.00'da yapılacak. Kestel Orhaniye Mahallesi'ndeki kaynağın 4 litre/saniyelik bölümü için ise 43 milyon 426 bin 901 lira 20 kuruş tahmini bedel belirlendi. Kiralama süresi 26 Ağustos 2029 tarihine kadar olacak. İhale 25 Kasım saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Mustafakemalpaşa ilçesi Sünlük Mahallesi'ndeki iki ayrı kaynağın toplam 3 litre/saniyelik bölümü de 5 yıllığına kiraya çıkarılacak. Bu ihale için belirlenen tahmini bedel 32 milyon 570 bin 176 lira olurken, ihale 25 Kasım saat 15.00'te yapılacak.

        REKLAM

        Derekızık'taki diğer kaynak için açık teklif usulü

        Kestel Derekızık Mahallesi Kovukdere mevkisinde bulunan bir kaynağın 1 litre/saniyelik bölümü de 10 Aralık 2029 tarihine kadar kiralanacak. Kaynak için 10 milyon 856 bin 725 lira 30 kuruş tahmini bedel belirlenirken, ihale 26 Kasım saat 15.30'da açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

        İhalelere gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Her ihale için ayrı şartname alınması gerekirken, şartname bedeli 5 bin lira olarak açıklandı. İhaleler, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Osmangazi ilçesindeki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Osmangazi Belediyesi Atatürk'ü saygı ve minnetle andı Osmangazi'de saat 09....
        Osmangazi Belediyesi Atatürk'ü saygı ve minnetle andı Osmangazi'de saat 09....
        Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü andı
        Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü andı
        BUÜ, Atatürk'ü özlem ve rahmetle andı
        BUÜ, Atatürk'ü özlem ve rahmetle andı
        Atatürk, vefatının 88'inci yılında Nilüfer'de anıldı
        Atatürk, vefatının 88'inci yılında Nilüfer'de anıldı
        Başkan Taban, COP31'de İnegöl'ün yeşil dönüşüm vizyonunu anlattı
        Başkan Taban, COP31'de İnegöl'ün yeşil dönüşüm vizyonunu anlattı
        Başkan Vekili Biba: "Yenişehir'de doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak"
        Başkan Vekili Biba: "Yenişehir'de doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak"