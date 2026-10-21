17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, otomobilin altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan annesinin olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Narmin O. (23) yönetimindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile Muhammed Beşir Açıkgöz (17) idaresindeki 16 CDR 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı.

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İtfaiye ekipleri kurtardı, acı haber geldi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan 17 yaşındaki genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muhammed Beşir Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Acı haberi alan gencin annesi de olay yerine geldi. Oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan anne, "Oğlum nerede. Bir şey söyleyin" diyerek gözyaşları içinde ağıt yaktı. Annenin feryatları, olay yerinde bulunanların yüreğini burktu. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.