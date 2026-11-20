Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinyağı üretimi yapan çiftçi İbrahim Kutlu, üreticiden tüketiciye ulaşan süreçte yaşanan fiyat artışlarına tepki gösterip zeytinyağını maliyeti olan 200 liradan satmaya başladı. Kutlu'nun görüntüleri sosyal medyada milyonlara ulaşınca telefonları kilitlendi. İbrahim Kutlu, "Benden bin liraya alıp 2 bin 500 liraya satıyorlar. 6 aylık çek veriyorlar, çeklerin ödenip ödenmeyeceği de belli değil. Tüketicilerimizi aracıların insafına bırakmayacağız" dedi.

Bursa'nın önemli zeytin üretim merkezlerinden İznik'te zeytinyağı üreticileri ile tüketiciler arasındaki fiyat farkı gündeme geldi. İlçede çiftçilik yapan İbrahim Kutlu, zeytin üretiminde artan maliyetlere ve aracılar nedeniyle yükseldiğini iddia ettiği satış fiyatlarına dikkat çekti. Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirten Kutlu, ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmak için sosyal medya üzerinden satış platformu kurduğunu söyledi.

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Zeytin hasadının ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Kutlu, bir ton zeytinin toplanması için yaklaşık 10 işçinin çalıştığını ve yalnızca işçilik maliyetinin 25 bin lirayı bulduğunu belirtti. Zeytinin kilogramını 1520 TL arasında satmak zorunda kaldıklarını dile getiren Kutlu, yağhanede sıktırdığı zeytinlerden elde ettiği zeytinyağını ise doğrudan vatandaşlara ulaştırdığını kaydetti.

"Ürünümün arkasındayım, her türlü denetime açığım"

Ürettiği zeytinyağının tamamen doğal olduğunu savunan çiftçi İbrahim Kutlu, ürününün laboratuvar analizlerine ve her türlü denetime açık olduğunu belirterek, "Ben çocuğumla, soframla önüme ne koyuyorsam size de aynı ürünü gönderiyorum. İstediğiniz yerde, istediğiniz şartlarda saklayabilirsiniz. İstediğiniz laboratuvar sonuçlarına da açığız. Herhangi bir sorun bulunursa her türlü yaptırıma razıyız. Çünkü ben ürünümün arkasındayım" diye konuştu.

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"Benden bin liraya alıp 2 bin 500 liraya satıyorlar"

Aracıların üreticiden düşük fiyata aldığı ürünleri tüketiciye çok daha yüksek fiyatlarla sattığını öne süren Kutlu, "Benden ürünün tenekesini bin liraya alıp gariban vatandaşın sofrasına 2 bin, 2 bin 500 liraya koyuyorlar. Üstelik bana 67 aylık çekler kesiyorlar. Bu çeklerin ödenip ödenmeyeceği de belli değil. Biz ürünümüzü hesaplı şekilde veriyoruz ama onun da parasını alamıyoruz. Ben tek başıma bu aracılarla mücadele etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Alışverişinizi çiftçiden yapın"

Sosyal medya üzerinden oluşturduğu platformla ürünlerini Türkiye'nin 81 iline ulaştırmayı hedeflediğini belirten Kutlu, vatandaşlardan doğrudan üreticiden alışveriş yapmalarını istedi. Kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü ve siparişlere yetişmekte zorlandığını ifade eden Kutlu, zeytinyağında taklit ve tağşiş ürünlerin de önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Kutlu, yetkililere de çağrıda bulunarak, "Zeytinyağını yol kenarlarında, zeytin ağacını görmemiş, bu işle alakası olmayan kişilerin satmasına izin vermesinler. Bizi denetlesinler, bundan gurur duyarım. Vatandaş gerçek zeytinyağının tadını unuttu. Alışverişinizi çiftçiden yapın. Her çiftçi kendi ürününü kendisi satsın. Sosyal medya çok güçlü. Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim" dedi.

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"Zeytinin hakkı 20 lira değil"

Zeytin üretiminin yalnızca ekonomik kazanç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, yıllardır süregelen üretim kültürünü yaşatmak için zarar etseler dahi hasat yapmak zorunda olduklarını söyledi. Zeytinin kutsal bir emanet gibi görülmesi gerektiğini ifade eden Kutlu, "Bu zeytinin hakkı 20 TL değil. Bir ton zeytini toplatmak için 10 kişiye 25 bin lira ödeme yapıyorum. Ben bu üründen 10 kilo satsam 2 bin lira kazanacağım. Ayağımdaki yırtık ayakkabının yerine yenisini almak için bile 10 kilo ürün satmam gerekiyor. Bu böyle olmamalı. Devlet büyüklerimizden tek dileğimiz bu soruna bir an önce çözüm bulunması. Ben kendi ürünümü tarladan sofraya kendim ulaştıracağım" şeklinde konuştu.