Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Temenyeri Parkı’nda meydana geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece saatlerinde hızı saatte 80 kilometreye çıkan lodos, parkta bulunan ağacı kökünden sökerek yan yatırdı. Yaşanan olayda ağaç çevresinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Bursa’da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodostan dolayı parkta bulunan bir ağaç, kökünden sökülerek yan yattı.

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