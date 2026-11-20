Genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde, rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olan merceksi bulutlar, lodosun etkisini gösterdiği Bursa semalarında görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bulutlar, sanal medyada ilgi gördü.

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