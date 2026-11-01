Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bel ve boyun ağrılarına manuel terapiyle çözüm

        Bel ve boyun ağrılarına manuel terapiyle çözüm

        Hareketsiz yaşam, yanlış duruş alışkanlıkları ve yoğun çalışma temposu, bel, boyun ve eklem ağrılarının artmasına neden oluyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yeşil, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan manuel terapinin bilimsel temellerine dikkat çekerek, tedavinin uzman kontrolünde ve kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Bel ve boyun ağrılarına manuel terapiyle çözüm

        Hareketsiz yaşam, yanlış duruş alışkanlıkları ve yoğun çalışma temposu, bel, boyun ve eklem ağrılarının artmasına neden oluyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yeşil, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan manuel terapinin bilimsel temellerine dikkat çekerek, tedavinin uzman kontrolünde ve kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.

        Manuel terapinin masaj ya da kırıkçıkık müdahalesi olmadığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yeşil, "Manuel terapi, alanında özel eğitim almış hekim ve fizyoterapistler tarafından herhangi bir cihaz kullanılmadan, yalnızca ellerle uygulanan özel bir tedavi yöntemidir. Detaylı hekim muayenesine dayanan ve tamamen kişiye özel planlanan tıbbi bir süreçtir. Mobilizasyon, manipülasyon ve yumuşak doku teknikleriyle eklem, kas ve sinir dokularındaki hareket kısıtlılıklarını gidermeyi, vücudun doğal hareket kabiliyetini yeniden kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Bel ve boyun fıtıklarında uygulanabiliyor

        Manuel terapinin bel ve boyun fıtıkları, duruş bozukluklarına bağlı ağrılar, boyun kaynaklı baş ağrıları, donuk omuz ve spor yaralanmaları gibi çeşitli kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılabildiğini ifade eden Yeşil, tedavide kalıcı başarı için bütüncül yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı. Yeşil, "Manuel terapiyle ağrıyı azaltmayı ve eklem hareket açıklığını artırmayı hedefliyoruz. Ancak tedavinin yalnızca uygulamayla sınırlı kalması yeterli değil. Elde edilen iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için hastalarımıza kişiye özel egzersiz programları hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra günlük yaşamda doğru duruş ve ergonomik alışkanlıkların kazanılması, ağrıların tekrarlamasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Uzman kontrolü uyarısı

        Manuel terapinin her hastaya uygulanamayabileceğini belirten Yeşil, tedavi öncesinde ayrıntılı değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti. Kırık, ileri derecede kemik erimesi ve aktif iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi durumlarda manuel terapinin uygulanmayabileceğini ya da sınırlandırılabileceğini hatırlatan Yeşil, tedavinin mutlaka uzman denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeşil, Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nde manuel terapi uygulamalarının, uzman hekimlerin değerlendirme ve takibi altında, sertifikalı fizyoterapistler eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. Bel, boyun ve eklem ağrıları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin ise hekim değerlendirmesinin ardından kendilerine uygun tedavi planını oluşturabilecekleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Milyonları ilgilendiriyor: Üslubuna dikkat etmeyen işçi yandı Amirlerine 'i...
        Milyonları ilgilendiriyor: Üslubuna dikkat etmeyen işçi yandı Amirlerine 'i...
        Bursa'da yaban hayatı şöleni Ormanın asil sahipleri kızıl geyikler görüntül...
        Bursa'da yaban hayatı şöleni Ormanın asil sahipleri kızıl geyikler görüntül...
        İznik'te 3 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor
        İznik'te 3 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor
        Park halindeyken freni boşalan özel halk otobüsü 2 otomobile ve manav dükka...
        Park halindeyken freni boşalan özel halk otobüsü 2 otomobile ve manav dükka...
        Bursa'da freni boşalan minibüs dehşet saçtı
        Bursa'da freni boşalan minibüs dehşet saçtı
        Bursa'da silahlı kavga: 8 kurşunla öldürüldü
        Bursa'da silahlı kavga: 8 kurşunla öldürüldü