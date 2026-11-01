Bel ve boyun ağrılarına manuel terapiyle çözüm

Hareketsiz yaşam, yanlış duruş alışkanlıkları ve yoğun çalışma temposu, bel, boyun ve eklem ağrılarının artmasına neden oluyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yeşil, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan manuel terapinin bilimsel temellerine dikkat çekerek, tedavinin uzman kontrolünde ve kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.

Manuel terapinin masaj ya da kırıkçıkık müdahalesi olmadığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yeşil, "Manuel terapi, alanında özel eğitim almış hekim ve fizyoterapistler tarafından herhangi bir cihaz kullanılmadan, yalnızca ellerle uygulanan özel bir tedavi yöntemidir. Detaylı hekim muayenesine dayanan ve tamamen kişiye özel planlanan tıbbi bir süreçtir. Mobilizasyon, manipülasyon ve yumuşak doku teknikleriyle eklem, kas ve sinir dokularındaki hareket kısıtlılıklarını gidermeyi, vücudun doğal hareket kabiliyetini yeniden kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

REKLAM

Bel ve boyun fıtıklarında uygulanabiliyor

Manuel terapinin bel ve boyun fıtıkları, duruş bozukluklarına bağlı ağrılar, boyun kaynaklı baş ağrıları, donuk omuz ve spor yaralanmaları gibi çeşitli kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılabildiğini ifade eden Yeşil, tedavide kalıcı başarı için bütüncül yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı. Yeşil, "Manuel terapiyle ağrıyı azaltmayı ve eklem hareket açıklığını artırmayı hedefliyoruz. Ancak tedavinin yalnızca uygulamayla sınırlı kalması yeterli değil. Elde edilen iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için hastalarımıza kişiye özel egzersiz programları hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra günlük yaşamda doğru duruş ve ergonomik alışkanlıkların kazanılması, ağrıların tekrarlamasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

REKLAM

Uzman kontrolü uyarısı

Manuel terapinin her hastaya uygulanamayabileceğini belirten Yeşil, tedavi öncesinde ayrıntılı değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti. Kırık, ileri derecede kemik erimesi ve aktif iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi durumlarda manuel terapinin uygulanmayabileceğini ya da sınırlandırılabileceğini hatırlatan Yeşil, tedavinin mutlaka uzman denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeşil, Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nde manuel terapi uygulamalarının, uzman hekimlerin değerlendirme ve takibi altında, sertifikalı fizyoterapistler eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. Bel, boyun ve eklem ağrıları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin ise hekim değerlendirmesinin ardından kendilerine uygun tedavi planını oluşturabilecekleri belirtildi.