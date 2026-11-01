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        Bursa'da yaban hayatı şöleni Ormanın asil sahipleri kızıl geyikler görüntülendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik sınırındaki sarp ormanlarda, Türkiye'nin en görkemli kara memelilerinden kızıl geyikler doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Samet Asutay'ın günlerce süren arazi takibiyle kaydettiği kareler, bölgedeki biyolojik zenginliği ve yaban hayatının canlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Bursa'da yaban hayatı şöleni Ormanın asil sahipleri kızıl geyikler görüntülendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik sınırındaki sarp ormanlarda, Türkiye'nin en görkemli kara memelilerinden kızıl geyikler doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Samet Asutay'ın günlerce süren arazi takibiyle kaydettiği kareler, bölgedeki biyolojik zenginliği ve yaban hayatının canlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Bursa'nın İnegöl ilçesi sınırları ile Bilecik arasındaki yoğun kayın ve meşe ormanlarıyla kaplı dağlık koridorda, heybetli boynuzları ve asil duruşlarıyla bilinen kızıl geyikler (Cervus elaphus) objektiflere yansıdı. İnsan hareketliliğinden uzak, sarp ve sık ormanlık arazide kaydedilen görüntülerde; sürü halinde ve tekil olarak dolaşan geyiklerin beslenme ve dinlenme anları yer aldı. Yetkililer, kızıl geyiklerin varlığının bölgedeki ekosistemin sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerken, yaban hayatının korunması için vatandaşların ormanlık alanlarda daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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