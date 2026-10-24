BESAŞ hem üreticinin hem tüketicinin yanında

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, Bursalı çiftçilerden piyasa fiyatlarının üzerinde tarımsal ürün ve süt alımı yaparak üreticiyi desteklerken, ekmek ve süt ürünlerini de uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. BESAŞ, 400 gram normal ekmeği 17,50 TL'den, organik siyez tam buğday ekmeğini ise 55 TL'den satışa sunuyor.

BESAŞ, üretim ve fiyat politikasıyla hem yerel üreticiyi hem de tüketiciyi desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye genelindeki halk ekmek fiyatları kilogram bazında değerlendirildiğinde, BESAŞ'ın 400 gram ekmeği 17,50 TL'den satışa sunmasıyla kilogram fiyatı 43,75 TL oluyor. Bu fiyatla BESAŞ, uygun fiyatlı halk ekmek seçenekleri arasında yer alıyor.

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60 ton yerli mahsulden sağlıklı ekmek

Bursa'da yetiştirilen 60 ton mahsulü piyasa değerinin üzerinde satın alan BESAŞ, yerel çiftçiye destek sağlıyor. Üreticiden temin edilen mahsulleri işleyerek organik siyez tam buğday ekmeği üreten kurum, sağlıklı ve ekonomik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Piyasada 400 gramı 120 ila 150 TL arasında satılan ekmek çeşidi, BESAŞ tarafından 55 TL'den satışa sunuluyor.

Günlük 300 bin ekmek üretimi

Günlük 300 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip BESAŞ, 9 satış mağazası ve 500'e yakın bayisiyle Bursa genelinde vatandaşlara hizmet veriyor. Ekmek ve çeşitlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri de üreten kurum, kalite ve hijyen standartlarına uygun şekilde hazırlanan yaklaşık 200 farklı gıda ürününü Bursalılarla buluşturuyor.

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Yerel süt üreticisine destek

BESAŞ, süt ve süt ürünlerinin üretiminde de yerel üreticilerle iş birliğini sürdürüyor. Keles'te faaliyet gösteren 250 yerel süt üreticisi, 2 ari çiftlik ve 4 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden günlük 15 ila 20 ton arasında çiğ süt temin ediliyor.

Şehir genelindeki 6 zincir market ve 9 farklı markanın ürünleri üzerinden yapılan piyasa araştırmasına göre BESAŞ; süt, ayran, yoğurt, süzme yoğurt, tost peyniri ve beyaz peynir gibi ürünlerini piyasa ortalamasının altında fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. BESAŞ, yerel üretimi desteklerken uygun fiyatlı ve güvenilir gıdayı Bursa halkının sofrasına ulaştırmayı hedefliyor.