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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da emziren annenin küflü ürün tepkisi sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" Mudanya'da küflü ürün ihbarı sonrası fırında denetim

        Bursa'da emziren annenin küflü ürün tepkisi sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" Mudanya'da küflü ürün ihbarı sonrası fırında denetim

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksiklikler tespit edilirken işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. İşletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Bursa'da emziren annenin küflü ürün tepkisi sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" Mudanya'da küflü ürün ihbarı sonrası fırında denetim

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksiklikler tespit edilirken işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. İşletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Olay, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırından peynirli ürün satın alan B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti. Emziren anne olduğunu belirten B.K., yaşadığı durumun kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından endişe gösterdiğini ifade etti.

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        "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?"

        Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.

        B.K., işletme çalışanlarının ürünlerin günlük çıkarıldığını söylediğini, kendisine ise "Almasaydın o zaman" şeklinde karşılık verildiğini ileri sürdü.

        İhbar üzerine resmî denetim yapıldı

        B.K.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 22 Ekim 2026 tarihinde söz konusu işletmede resmî kontrol gerçekleştirdi.

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        Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbarda, ilimiz Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında satışa sunulan bir ürünle ilgili uygunsuzluk bildirimi alınmıştır.

        İhbar üzerine Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, söz konusu işletmede 22.10.2026 tarihinde resmî kontrol gerçekleştirilmiştir.

        Gerçekleştirilen kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Gıda güvenliği yeniden gündemde

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        Emziren anne olduğunu vurgulayan B.K., "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi ve gıda güvenliği konusunda denetimlerin artırılmasını istedi.

        Gerçekleştirilen denetimin ardından işletme hakkında idari işlem başlatılırken, 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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