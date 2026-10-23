Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa'da 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Saat 10.15'te başlayacak uygulamanın etkinlik bitimine kadar devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Bursa'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa’da 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Saat 10.15’te başlayacak uygulamanın etkinlik bitimine kadar devam edeceği bildirildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kent merkezinde trafik düzenlemesine gidilecek. Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (eski Askeri Hastane) önünden başlayacak koşu, Çekirge Caddesi, Altıparmak Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden Hanlar Bölgesi güzergâhında gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatılacak

        Etkinlik çerçevesinde, Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Çelik Palas Otel arasındaki güzergâhın gidiş ve geliş yönlerinde araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Çelik Palas Otel’den Altıparmak Caddesi ve Hanlar Bölgesi’ne uzanan güzergâhın ise Atatürk Caddesi yönünde tek yönlü olarak kullanılacağı bildirildi.

        Belirtilen güzergâhlar ve bu yollara bağlantı sağlayan cadde ve sokaklar, saat 10.15’ten etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

        Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

        Yetkililer, kapatılacak güzergâhları ve bağlantı yollarını kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak
        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak
        Büyükşehir'den gençlere 'asker harçlığı' desteği
        Büyükşehir'den gençlere 'asker harçlığı' desteği
        İş dünyasından çağrı: "Faiz indiriminin iş dünyasına yansıması önemli"
        İş dünyasından çağrı: "Faiz indiriminin iş dünyasına yansıması önemli"
        Hamile kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Hamile kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        "700 Yıllık Hafıza: Devlet-i Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa" kitabı tanıtıldı
        "700 Yıllık Hafıza: Devlet-i Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa" kitabı tanıtıldı
        Bursa'nın 700 yıllık hafızası kitaplaştırıldı Bursa'nın tarihine ışık tutac...
        Bursa'nın 700 yıllık hafızası kitaplaştırıldı Bursa'nın tarihine ışık tutac...