Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla 2529 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği konser, sergi, Cumhuriyet koşusu ve yürüyüş gibi etkinliklerle bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına yayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şanlı Tarihten Güçlü İstikbale’ temasıyla hazırladığı kutlama programı, Cumhuriyet’in değerlerini ve ortak bayram coşkusunu Bursalılarla buluşturacak. Etkinlikler boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenecek organizasyonlarla 29 Ekim ruhu hep birlikte yaşanacak.

Şanlı tarihten istikbale koşuyoruz

Etkinlikler, 25 Ekim Pazar günü 10.0012.00 saatleri arasında düzenlenecek Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu ile başlayacak. İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi güzergâhını kapsayan koşunun ödül töreni, saat 12.30’da Çarşıbaşı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

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Cumhuriyet coşkusu şehre yayılıyor

26 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyetin Yüzleri Sergisi, Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu’nda ziyarete açılacak. Aynı gün saat 15.00’te Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde ise ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ün Işığında Resim Sergisi’ sanatseverlerle buluşacak. Günün programı, Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından saat 20.00’de Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde (AKKM) düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Konseri ile devam edecek.

Atatürk posteri ve Türk bayrağı dağıtımları

28 Ekim Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde 15.0017.00 saatleri arasında 29 Ekim temalı atölyeler düzenlenecek. 15.0019.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, SetbaşıMahfel önü ve Odunluk Metro İstasyonu çıkışında Atatürk posteri, saat 18.00’de ise Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda Türk bayrağı dağıtımları gerçekleşecek.

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Yıldırım’da Ferhat Göçer, osmangazi’de senfoni rüzgârı

Bursa’da 28 Ekim Çarşamba akşamı Cumhuriyet Bayramı coşkusu müzikle taçlanacak. Saat 19.00’da sevilen sanatçı Ferhat Göçer Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda Bursalılarla buluşacak. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ise saat 20.00’de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı özel konseriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü etkinlikler, saat 10.00’da Heykel Gazi Orhan Parkı’nda düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı temalı pano tasarım etkinliğiyle başlayacak. Bursa Kent Müzesi’nde saat 12.00’de ‘Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün’ adlı Cumhuriyet Bayramı sergisi açılacak. Saat 17.00’de ise Heykel UNESCO Meydanı’nda Bursa’nın Cumhuriyet Albümü Açıkhava Sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

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Cumhuriyet yürüyüşü ve berkay konseri

Cumhuriyet Yürüyüşü, saat 18.00’de Heykel’den başlayacak. Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi’ne uzanacak güzergâhta gerçekleştirilecek yürüyüşte vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı da yapılacak. Bursa’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, saat 19.00’da Bursa Millet Bahçesi’nde sahne alacak Berkay konseriyle zirve yapacak.

Biba’dan Bursalılara davet

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümüne yakışır bir kutlama programı hazırladıklarını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bursa Büyükşehir belediyesi olarak şanlı tarihimizden güçlü istikbale uzanan yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 103’üncü yıl gururunu birlikte paylaşacağımız etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.