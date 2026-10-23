"700 Yıllık Hafıza: Devlet-i Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa" kitabı tanıtıldı

Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla hazırlanan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Bursa'nın tarihi mirasına ışık tutan "700 Yıllık Hafıza: Devlet-i Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa" adlı kitap tanıtıldı.

Bursa'nın tarihteki rolünü, çok yönlü akademik çalışmalarla ortaya koyan, 25 akademisyenin kaleme aldığı, Türkçe ve İngilizce iki cilt şeklinde hazırlanan eser, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından yayımlandı.

Muradiye El Yazmaları Müzesi'ndeki tanıtım panelinde, kitabın editörü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Turgut, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Mustafa Kara, eserle ilgili detayları aktardı.

REKLAM

Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz​​​​​​​, Bursa'nın fethinin sadece bir sınır değişikliği olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun da başlangıcı olduğunu söyledi.

Osman Gazi'nin vasiyetiyle alınan Bursa'nın hem devletin ilk başkenti hem de ebedi yurt olduğunu belirten Yılmaz, "Şehrin kurucusu Orhan Gazi, şehrin kalbine camiyi, medreseyi, imareti ve hanları kurmuştu. Böylece ibadet, ilim, ticaret ve yardımlaşma da aynı merkezde buluştu." dedi.

Yılmaz, Bursa'nın fethinin sadece bir zafer olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bursa'nın fethi, Bursa şehri, aynı zamanda devletleşmenin, şehirleşmenin ve bir medeniyet inşasının büyük bir tecrübesi. Bu mirası sadece biz, böyle görmüyoruz. Dünya da bu mirası, böyle görüyor." ifadesini kullandı.

REKLAM

Kitabın detaylarına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eserimizin adı, '700 Yıllık Hafıza: Devlet-i Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa'. Alanında uzman 25 akademisyenimizin iki ciltte, 26 özgün makalesi bulunuyor. Bu makaleler, fethin siyasi ve askeri boyutunu ele alıyor. Şehrin sosyal ve ekonomik hayatını inceliyor. Eğitimden edebiyata, mimariden sanata uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Böylece Bursa'nın kurtuluş hafızası, bütün katmanlarıyla ele alınmış durumda. Eserin Türkçe ve İngilizce hazırlanmasında da bilinçli bir tercihte bulunduk."

Bursa'yı yalnızca gezilen bir şehir olarak değil, okunan, araştırılan bir medeniyet merkezi olarak görünür kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Biz bu eseri, sadece bir 700. yıl hatırası, bir yıl dönümü hatırası olarak görmüyoruz. Bu eseri kütüphanelerde ve üniversitelerde uzun yıllar başvurulacak bir kaynak eser olarak tasarladık." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Yılmaz, eseri, fethin 800. yılını görecek nesillere bırakılan bir emanet olarak gördüklerini, sayfaları açtıklarında mirasa nasıl sahip çıkıldığını görmelerini dilediklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve akademisyenlerin katıldığı programda, eserde emeği geçenlere plaketleri takdim edildi.