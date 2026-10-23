Bursa'da milyonlarca kişiye hizmet veren 56 yıllık hastanede son gün Çekirge Devlet Hastanesi'nde yarın hizmet verilmeyecek olması, vatandaşın kafasını karıştırdı Çalışanlarından, hastalarına herkes duygulandı Çekirge Devlet Hastanesi 1350 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı, yeni hastanede bazı branşlarda randevular açıldı

Bursa'da 56 yıllık geçmişe sahip Çekirge Devlet Hastanesi'nde bir devir kapandı. Hastanenin mevcut binasında bugün son kez hasta kabulü yapılmasının ardından taşınma işlemleri başlayacak. Sağlık hizmetlerinin Acemler'deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde sürdürülmesi planlanırken, yeni hastanede de online sistem üzerinden randevular açıldı. Çekirge'de boşalacak binanın geleceği ise merak konusu oldu.

Bursa'nın sağlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Çekirge Devlet Hastanesi'nde bir dönem sona erdi. Milyonlarca kişiye hizmet veren, kiminin üzüntüsüne, kiminin ise mutluluğuna şahit olan hastanede son gün olması herkesi duygulandırdı. 23 Ekim 2026 Cuma günü gün içerisinde son kez hasta kabul eden hastanede, 56 yıl geride kalacak. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde hangi birimlerin ne zaman hasta kabulüne başlanacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

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Taşınmayla birlikte Çekirge'deki sağlık hizmetlerinin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde sürdürülmesi hedeflense de vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını oluşturmak için kontrollerini sağlamaları gerekiyor. Fiili hasta kabul tarihi ve randevu verilen ilk gün konusunda kesin bir tarih doğrulanamadı.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra onkoloji, kadın doğum ve çocuk sağlığı alanlarında da hizmet vermesi hedefleniyor.

Çekirge'deki eski bina yıkılacak mı, ne yapılacak?

Hastanenin taşınmasının ardından Çekirge'de boşalacak binanın geleceği de belirsizliğini koruyor. Ekim ayı başında yayımlanan yerel haberlerde, binanın "Esenlik Merkezi" olarak değerlendirilmesi seçeneğinin gündemde olduğu, Bursa'dan ise yapının fizik tedavi hastanesine dönüştürülmesi önerisinin Sağlık Bakanlığına iletilmesinin planlandığı aktarıldı. Ancak binanın yıkılacağına, alanın park veya başka bir kamu kullanımına ayrılacağına ilişkin kesinleşmiş bir resmî karar doğrulanamadı. Bu nedenle mevcut yapının korunup korunmayacağı ve hangi amaçla kullanılacağı konusunda son kararın ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

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Çekirge Devlet Hastanesi'nin taşınmasıyla Bursa'nın sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlayacak. Ancak hem Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin ilk hasta kabul tarihi hem de Çekirge'de boşalacak binanın geleceği, vatandaşların yanıt beklediği iki önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Hastaneye son kez gelen çalışanlarından hastalarına herkes duygu dolu anlar yaşadı. Hastane çalışanların uzun yılları geçirdikleri hastaneye veda ederken, yeni bir hastanenin herkes için daha güzel olacağını söyledi.

Hastanenin mahalle arasında olmasından dolayı rahat ulaşım sağladıklarını belirten vatandaşlar ise, "Keşke devam etseydi. Gelip gittiğimiz yer olduğu için çok alışmıştık" dedi.

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Ağlayanı da güleni de gördüğünü belirten kahya ise, 13 yılı iyisiyle kötüsüyle geride bıraktıklarını ifade etti.