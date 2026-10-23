AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığınca düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde muhtarlar, mahalle başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve aileleri bir araya geldi.

İlçe başkanlığından yapılan açıklamada, programla mahalle temsilcileri arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, programda yaptığı konuşmada, teşkilatın birlik ve beraberlik ruhunu muhtarlar, mahalle başkanları ve aileleriyle birlikte koruyacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatı daha da güçlendireceklerini ifade eden Kurtuluş, "Osmangazi'mizin 136 mahallesinde vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını daha da güçlendirmek için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin de organizasyon dolayısıyla Kurtuluş'a teşekkür ederek, Bursa'nın sorunlarının istişareyle çözüme kavuşturulmasının önemine değindi.

Şahin, teşkilat ruhunu güçlendiren programın kıymetli olduğunu belirterek, Osmangazi için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti Bursa İl Yöneticisi Emre Barış Şenkoyuncu ise İl Başkanı Davut Gürkan'ın selamlarını ileterek muhtarların demokrasinin temel taşları, mahalle başkanlarının da teşkilatın mahallelerdeki önemli temsilcileri olduğunu ifade etti.

Mahallelerde iletişimin güçlü tutulmasını ve sorunların istişareyle ele alınmasını önemsediklerini dile getiren Şenkoyuncu, mahalle başkanlarının muhtarlarla iletişimlerini daha da güçlendirmelerini istediklerini belirtti.

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Osmangazi İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değere dikkati çekerek, programı düzenleyen Kurtuluş'a teşekkür etti.

Programda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla pasta kesildi.